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8июля
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сегодня, 11:54 4

Почта в Свободном стала удалённой

Почта в Свободном стала удалённой
Фото: amur.info

Свободненцы не могут добиться внимания руководства «Почты России». Люди неоднократно заявляли о слабой доступности почтовых услуг, но продолжают стоять в длинных очередях в ожидании возможности выполнить ту или иную операцию в центральном почтовом отделении.

Как сообщает местная газета «Зейские огни», уже закрыты 5 отделений в микрорайонах. Горожане, в том числе и самые пожилые, вынуждены и в жару, и в холод добираться в центр города, чтобы несколько часов простоять в длинных очередях, в том числе и на улице. Многие сетуют, что почта исправно работала даже в войну, а современные технологии ей явно не на пользу, во всяком случае – в Свободном, где в числе клиентов много людей пожилого и преклонного возраста.

К решению вопроса подключились местные власти и заксобрание. Однако пока добиться решения проблемы не удалось. Горожане готовы пользоваться услугами почты, но нужны ли клиенты почте – остаётся для них большим вопросом.

— Стоим по два-три часа, чтобы попасть в помещение, а там – другая очередь. Не можем вовремя оформить проездные, требуем книгу жалоб – не помогает. Уже спросили номер телефона начальника, но и там трубку не берут! Это полное безобразие издевательство над людьми! Идём на почту, как на каторгу! И вообще, разве может начальник, проживающий в Белогорске, нормально управлять ОПС в Свободном? Всем на нас наплевать! — жалуются люди местным журналистам.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в управлении федеральной почтовой связи Амурской области.

– Действительно, в некоторых отделениях почты у нас существует нехватка кадров. Для того, чтобы филиалы возобновили свою работу в обычном режиме, мы совместно с Центром занятости населения города проводим набор сотрудников на вакантные должности. Сейчас же, для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих, мы призываем клиентов максимально задействовать дистанционные каналы обслуживания, – рассказала руководитель направления по внешним коммуникациям макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Ольга Колдышева.

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#связь

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    20 минут назад

    платить нормально не пробовали?

  • Chief

    Chief
    16 минут назад

    а зачем платить? лучше топ менеджерам премии выписывать!

  • Казак

    Казак
    3 минуты назад

    Давно пора перейти ПОЧТА РОССИИ на электронные (удаленные) услуги без участия операторов, а то некоторые сотрудники так нерасторопно обслуживают граждан, что и создает очереди. У нас в городском парке робота Кики поставили, который мороженное с кофе готовит и выдает, вот почему эту технологию ПОЧТЕ РОССИИ не внедрить, чтоб тот же робот с рукой по отсканированному штрихкоду и паролю в SMS, мне мою посылку на нужной стеллажной полки нашел и в бокс положил, причем в любое время суток. Недавно отправлял посылку электронно, все оформил через личный кабинет, пришел в офис и без очереди положил посылку для отправки, посылку доставили адресату без проблем.

  • Картина маслом

    Картина маслом
    52 секунды назад

    СПРОСИЛ ТУТ КАК-ТО В ОДНОМ СЕЛЕ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ ПОЧТАЛЬОН. оказалось что у почтальона забот полон рот и один оклад, 5000. Страна воров...

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