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В Приамурье отремонтировали жильё 200 ветеранов

В Приамурье отремонтировали жильё 200 ветеранов

В Амурско области планируется отремонтировать 411 квартир участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, супругов участников и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 41 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства области.

– Ремонт проводится в жилых помещениях ветеранов, независимо от формы собственности и состава семьи. Единственное условие – нуждаемость жилья в ремонте. Для этого в муниципалитетах были созданы межведомственные комиссии, которые оценивали потребность в ремонте домов и квартир, – рассказала министр социальной защиты области Наталья Киселева.

Изначально срок окончания ремонтов был назначен на 1 августа, но в связи с пандемией перенесен на более поздний – 1 сентября.

На сегодняшний день из 29 муниципальных образований работы ведутся в 26. Ряд районов приступили к работам ещё в начале года, и в домах у некоторых ветеранов ремонт уже полностью закончен. Так, в Белогорском, Константиновском, Тындинском и Шимановском районах работы завершены даже с перевыполнением плана.

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#соцзащита

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