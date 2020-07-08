Доход большинства россиян не превышает 25 тысяч рублей в месяц

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При этом по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным до начала пандемии коронавируса в феврале, доля граждан с доходом до 5 тысяч рублей в месяц выросла с 6,9 % в феврале до 8,1 % в июне, с доходом 5-15 тысяч рублей - с 31,2 % до 36,5 %, а доля граждан с заработком в пределах 15-25 тысяч рублей увеличилась с 25,6 % до 28,2 %.



Больше всего жителей с доходом 15-25 тысяч рублей в Хабаровском крае (50 %), Московской (43,8 %) и Белгородской (41,7 %) областях.



В то же время снизилась доля респондентов с доходом 25-35 тысяч рублей с 15,3 % до 13 %, а также с доходами 35-50 тысяч рублей с 11,5 % до 8,5 % и 50-100 тысяч рублей с 7,6 % до 3,5 %.



По данным исследования, о значительном снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин, а каждый десятый полностью потерял заработок.



- В ходе июньского исследования половина респондентов (50,3 %) сообщили, что уровень их дохода и дохода членов их семьи с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции не изменился. В то же время у 19,7 % респондентов среднемесячный доход с марта значительно сократился. Еще 16,5 % опрошенных рассказали о значительном снижении уровня дохода одного или нескольких членов их семьи. Каждый десятый потерял заработок полностью, - отмечается в исследовании.