В Белогорске при пожаре погиб мужчина

Фото: 28.mchs.gov.ru

Ночью в Белогорске произошел пожар. По улице Дальняя загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные в составе 9 человек и 2 единиц техники.

В течение четырёх минут возгорание было ликвидировано. На месте пожара было обнаружено тело 37-летнего мужчины. Кроме того, с ожогами различной степени в больницу была доставлена 51-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Причина и виновник пожара устанавливаются.

Просмотров всего: 187

#Белогорск #МЧС #пожары

распечатать

Mr. Mustard