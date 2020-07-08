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сегодня, 11:22 0

В Белогорске при пожаре погиб мужчина

В Белогорске при пожаре погиб мужчина
Фото: 28.mchs.gov.ru

Ночью в Белогорске произошел пожар. По улице Дальняя загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. На место происшествия прибыли спасатели и пожарные в составе 9 человек и 2 единиц техники.

В течение четырёх минут возгорание было ликвидировано.

На месте пожара было обнаружено тело 37-летнего мужчины. Кроме того, с ожогами различной степени в больницу была доставлена 51-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#Белогорск #МЧС #пожары

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