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сегодня, 10:50 1

Амурским бизнесменам помогут перейти в онлайн

Амурским бизнесменам помогут перейти в онлайн
Фото: pixabay.com

Услуги по созданию сайтов для предпринимателей, настройке таргетированной рекламы, созданию рекламных роликов и аккаунтов в соцсетях стали доступны амурчанам на базе центра «Мой бизнес».

- Ранее мы провели опрос среди бизнесменов, чтобы узнать, какие услуги им необходимы в текущих условиях. Мы понимаем, что во время пандемии бизнес столкнулся с непредвиденными расходами, потому для нас было важно найти те моменты, где мы можем снять с предпринимателей часть финансовой нагрузки. Опрос показал, что для многих бизнесменов остро встал вопрос перехода в цифровое пространство, поэтому мы решили расширить перечень услуг в этом направлении, - рассказала начальник центра поддержки предпринимательства Валерия Ушакова. .

Получить заявленные услуги предприниматели смогут на условиях софинансирования. Центр «Мой бизнес» берёт на себя до 90 % затрат предпринимателя.

По каждой из услуг предприниматель сможет самостоятельно выбрать подрядчика. Услуги для своего бизнеса амурчане смогут получать в том числе от компаний из Москвы, Казани и Владивостока, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#бизнес #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    16 минут назад

    самореклама ,отчетность пора готовить за освоенные средства, а клиентов нет?

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