В Приамурье разыскивают девушку с татуировкой на руке

Фото: 28.мвд.рф

В Ивановском районе разыскивается без вести пропавшая Бут Анна Сергеевна, 1991 года рождения. 8 мая 2020 года она ушла из дома в селе Березовка Ивановского района и до сих пор не вернулась, сообщает управление МВД России по Амурской области.

На вид девушке 25-30 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины окрашены в чёрный цвет. На запястье левой руки татуировка в виде буквы «А». На момент ухода была одета в олимпийку синего цвета, чёрное спортивное трико, кроссовки синего цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (41649) 52-2-22, 02, с мобильного 102, 8-924-846-20-71.

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