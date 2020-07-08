В Благовещенском горпарке девочка пять минут провисела вниз головой на застрявшем аттракционе

Фото: телеканал «Звезда»

Вчера вечером, в городском парке Благовещенска произошло ЧП. 10-летняя девочка в течение пяти минут провисела вниз головой на неисправном аттракционе «Джин».

Во время катания противовес качели начал перетягивать центр тяжести на себя. Сотрудники попробовали остановить неуправляемый аттракцион, однако он замер в верхней точкке. В результате девочка осталась висеть вниз головой. Её пришлось снимать с помощью веревки, сообщает телеканал «Звезда».

По факту инцидента прокуратура начала проверку.

– Предварительно установлено, что на экстремальный аттракцион «Джин» был допущен ребенок вопреки требованиям безопасности. В результате указанных действий произошло нарушение механизма работы аттракциона.



Ребенок не пострадал, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Прокуроры проверят соблюдение требований безопасности при оказании развлекательных услуг и своевременность технического обслуживания аттракциона. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.