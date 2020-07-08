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В Благовещенском горпарке девочка пять минут провисела вниз головой на застрявшем аттракционе

В Благовещенском горпарке девочка пять минут провисела вниз головой на застрявшем аттракционе
Фото: телеканал «Звезда»

Вчера вечером, в городском парке Благовещенска произошло ЧП. 10-летняя девочка в течение пяти минут провисела вниз головой на неисправном аттракционе «Джин».

Во время катания противовес качели начал перетягивать центр тяжести на себя. Сотрудники попробовали остановить неуправляемый аттракцион, однако он замер в верхней точкке. В результате девочка осталась висеть вниз головой. Её пришлось снимать с помощью веревки, сообщает телеканал «Звезда».

По факту инцидента прокуратура начала проверку.

– Предварительно установлено, что на экстремальный аттракцион «Джин» был допущен ребенок вопреки требованиям безопасности. В результате указанных действий произошло нарушение механизма работы аттракциона.

Ребенок не пострадал, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Прокуроры проверят соблюдение требований безопасности при оказании развлекательных услуг и своевременность технического обслуживания аттракциона. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

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#дети #отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад



    Предварительно установлено, что на экстремальный аттракцион «Джин» был допущен ребенок вопреки требованиям безопасности.

    В результате указанных действий произошло нарушение механизма работы аттракциона.



    в результате каких действий? в результате посадки ребёнка? этот аттракцион должен хоть с людьми хоть без крутится. другой вопрос - проходил ли атракцион аттестацию?

    Вообще в ГорПарке - бардак полный, хуже ещё не было. На лавочки доски бросили - не покрашенные, не отшлифованные, на солнце из них смола течёт - это как?

    Кассы хотят работают, не хотят - на час закрываются посреди дня и бегайте ищите где билет покупать. Ещё и не во всех кассах на определённый найдёшь.

    Опять эти лошади по парку бродят - задолбали уже с лошадьми донельзя.

    Персонал на атракционах - хочет стоит. не хочет - пошел другой атракцион запускать - народ стоит. ждёт его величество.

    в этом году раз сходил, больше желания до следующего года нету - дерьмище полное.

  • remez

    remez
    1 час назад

    Наверное девочка больше не пойдет в этот парк.

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