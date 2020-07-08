Выпускники амурских колледжей востребованы на предприятиях строительной отрасли

Фото: amur.info

На сегодняшний день строительная отрасль в регионе развивается достаточно динамично. На ближайшие годы в Приамурье большие планы по вводу жилья в эксплуатацию, спрос существенно стимулируется программой льготного ипотечного кредитования, - передает областной Минстрой.

Строительство различных социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник в регионе также не стоит на месте.

– Несмотря на то, что из-за сложившейся эпидситуации на стройках Приамурья возможны отставания по срокам, все поставленные перед нами задачи мы планируем выполнить. В связи с этим, профессия строителя сейчас в числе наиболее востребованных. На строительных объектах региона не хватает более 2000 работников. Нам требуются талантливые, квалифицированные молодые кадры. Министерством регулярно проводится работа с застройщиками по формированию потребности в кадрах для строительной отрасли. В этом вопросе мы тесно взаимодействуем с министерством образования и науки Приамурья, — рассказала начальника отдела развития строительного комплекса министерства строительства и архитектуры Амурской области Владлена Белозёрова.

Как пояснил директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Тарлаков, в их учреждение регулярно обращаются представители строительных организаций области с просьбой помочь им в поиске работников.

– Наши ребята вначале проходят практику на предприятии, знакомятся с условиями работы в выбранной ими сфере, после чего работодатель, при успешном прохождении испытаний, приглашает их к себе работать на постоянной основе. Зачастую наши выпускники трудоустраиваются на объекты федерального значения, где вполне успешно справляются со своими обязанностями, — подчеркнул Евгений Александрович.