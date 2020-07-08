Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 1

Выпускники амурских колледжей востребованы на предприятиях строительной отрасли

Выпускники амурских колледжей востребованы на предприятиях строительной отрасли
Фото: amur.info

На сегодняшний день строительная отрасль в регионе развивается достаточно динамично. На ближайшие годы в Приамурье большие планы по вводу жилья в эксплуатацию, спрос существенно стимулируется программой льготного ипотечного кредитования, - передает областной Минстрой.

Строительство различных социальных объектов — школ, детских садов, поликлиник в регионе также не стоит на месте.

– Несмотря на то, что из-за сложившейся эпидситуации на стройках Приамурья возможны отставания по срокам, все поставленные перед нами задачи мы планируем выполнить. В связи с этим, профессия строителя сейчас в числе наиболее востребованных. На строительных объектах региона не хватает более 2000 работников. Нам требуются талантливые, квалифицированные молодые кадры. Министерством регулярно проводится работа с застройщиками по формированию потребности в кадрах для строительной отрасли. В этом вопросе мы тесно взаимодействуем с министерством образования и науки Приамурья, — рассказала начальника отдела развития строительного комплекса министерства строительства и архитектуры Амурской области Владлена Белозёрова.

Как пояснил директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Евгений Тарлаков, в их учреждение регулярно обращаются представители строительных организаций области с просьбой помочь им в поиске работников.

– Наши ребята вначале проходят практику на предприятии, знакомятся с условиями работы в выбранной ими сфере, после чего работодатель, при успешном прохождении испытаний, приглашает их к себе работать на постоянной основе. Зачастую наши выпускники трудоустраиваются на объекты федерального значения, где вполне успешно справляются со своими обязанностями, — подчеркнул Евгений Александрович.

Просмотров всего: 291

#строительство #экономика

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

В России и мире

Доход большинства россиян не превышает 25 тысяч рублей в месяц
Экономика 1

Амурским бизнесменам помогут перейти в онлайн
В России и мире 2

В России могут разрешить продавать алкоголь рядом с медицинскими учреждениями
Общество

На Восточный поступает оборудование для стартового комплекса «Ангары»
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Папа Римский

    Папа Римский
    2 часа назад

    всё. приэхали. китайцев нету , и тут возникает вопрос - а кто строить то будет, мы же всех разогнали.

    давайте попробуем вчерашних школьников-студентов загнать, расскажем им о престиже, посулим бабли и быстрый карьерный рост и пусть только кирпичи подтаскивают, а там и Китай откроют.

    планы то конечно большие, но вот их воплащателей с каждым годом всё меньше.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь