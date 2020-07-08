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сегодня, 10:18 0

Врачи назвали места, где проще всего заразиться коронавирусом

Врачи назвали места, где проще всего заразиться коронавирусом
Фото: pixabay.com

Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал пять мест, где есть высокий риск заразиться коронавирусом. Опасность подстерегает нас даже на улице, пишет «АиФ».

На пятом месте оказались контейнерные площадки. На улице риск заразиться меньше, чем в помещении, но он все равно сохраняется. Вирусные частицы могут некоторое время оставаться на поверхностях и в пыли. Поэтому после выноса мусора обязательно надо вымыть и обработать руки.

Четвёртое место заняли прогулки с питомцами. Выводя питомца, можно чаще касаться руками перил подъезда и дверных ручек, собака может нацеплять вирусов на лапы. После возвращения домой обязательно надо обработать руки, а затем как следует помыть лапы собаке.

На третьем месте оказались автозаправки. За пистолет берутся десятки людей ежедневно. Поэтому перед тем, как заправлять машину, стоит обработать руки санитайзером или антисептиком на спирту. А если есть возможность – отдать предпочтение тем АЗС, где работают заправщики.

Поход в магазин занял второе место по опасности. Здесь ежедневно бывает много людей, и далеко не все соблюдают рекомендации. В магазин обязательно нужно приходить в маске, на входе обрабатывать руки антисептиком.

Первое место заняли аптеки. Люди сюда по определению идут не здоровые. Кроме того, часто создаются очереди. Чтобы обезопасить себя нужно ходить в аптеку в маске, нос дополнительно можно обработать противовирусной мазью.

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#здоровье #коронавирус

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