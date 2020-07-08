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сегодня, 11:30 0

Амурских специалистов приглашают на онлайн-семинары по специальной цене

Амурских специалистов приглашают на онлайн-семинары по специальной цене
Фото: ru.freepik.com

Акция проводится компанией КонсультантПлюс для бухгалтеров, кадровиков, юристов, закупщиков и бюджетников. Стоимость одного онлайн-семинара – 2000 рублей.

На сегодняшний день особенно важно быть в курсе последних изменений законодательства и повышать свой профессиональный уровень. Специалисты КонсультантПлюс сделали тематическую подборку онлайн-семинаров ведущих российских экспертов для амурских специалистов.

«Мы понимаем, как непросто сейчас приходится многим предприятиям, нестабильная финансовая ситуация, постоянно меняющееся законодательство, в работе специалистов возникает множество вопросов, и появляется необходимость в получении профессиональных консультаций. Поэтому было принято решение установить специальную цену на целый ряд онлайн-семинаров по бухгалтерскому и кадровому учету, налогам, закупкам и другим темам. Независимо от количества часов, стоимость каждого семинара – 2000 рублей», - рассказала куратор онлайн-семинаров, преподаватель Учебного центра КонсультантПлюс в Амурской области Оксана Гонтарь.

Посмотреть список лекторов, темы и программы их семинаров, а также записаться на участие можно на сайте www.consultantamur.ru. Подробную информацию также можно узнать по телефону 8 (4162) 23-46-14.

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