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В Благовещенске засветятся знаки «Пешеходный переход»

В Благовещенске засветятся знаки «Пешеходный переход»
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске модернизируют светофоры в рамках муниципальной программы ремонта улично-дорожной сети. Новые светофоры появятся на 21 перекрестке города. Устаревшие электронные регулировщики заменят на более современные и технологичные. Это позволит поддерживать комфортные условия для автомобилистов и пешеходов, а также снизить аварийность.

Светофоры модернизируют на всех перекрестках улицы Горького от Калинина до Кузнечной (кроме улицы Трудовой), на пересечениях улицы Калинина между Ленина и Ломоносова, на нескольких участках улицы Воронкова. Там будут установлены транспортные, пешеходные, вызывные светофоры, регулировщики с табло обратного отсчёта, консольные стойки.

- Работы ведутся поэтапно. Первый этап – это прокладка кабелей под землю для дальнейшего подключения светофоров. Второй этап – устройство закладных деталей, третий – установка стоек, четвертый – подключение самих конструкций светофоров, затем настройка оборудования и пусконаладочные мероприятия. Согласно контракту, закончить планируется к концу октября, – рассказал заместитель директора МУ «ГУКС» Сергей Гуз.

Кроме светофоров в Благовещенске установят и новые дорожные знаки «Пешеходный переход»: со встроенными светодиодными лампами. Они появятся в городе впервые, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Хорошее дело. Цену бы ещё узнать.

  • Bender

    Bender
    48 минут назад

    На Ленина-Комсомольской знаки со светодиодными лампочками. И не только там.

  • Myxira

    Myxira
    13 минут назад

    На Красноармейской/Шимановского светофор нужен: в двух жилых комплексах, большей частью, молодые семьи покупали квартиры, детей во дворах много - как им в школу добираться? Тем более, дорогу отремонтируют, машинопоток значительно увеличится. Надо бы одновременно с ремонтом дороги и эту проблему решить, чтобы десять раз не возвращаться.

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