В Благовещенске засветятся знаки «Пешеходный переход»

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В Благовещенске модернизируют светофоры в рамках муниципальной программы ремонта улично-дорожной сети. Новые светофоры появятся на 21 перекрестке города. Устаревшие электронные регулировщики заменят на более современные и технологичные. Это позволит поддерживать комфортные условия для автомобилистов и пешеходов, а также снизить аварийность.

Светофоры модернизируют на всех перекрестках улицы Горького от Калинина до Кузнечной (кроме улицы Трудовой), на пересечениях улицы Калинина между Ленина и Ломоносова, на нескольких участках улицы Воронкова. Там будут установлены транспортные, пешеходные, вызывные светофоры, регулировщики с табло обратного отсчёта, консольные стойки.

- Работы ведутся поэтапно. Первый этап – это прокладка кабелей под землю для дальнейшего подключения светофоров. Второй этап – устройство закладных деталей, третий – установка стоек, четвертый – подключение самих конструкций светофоров, затем настройка оборудования и пусконаладочные мероприятия. Согласно контракту, закончить планируется к концу октября, – рассказал заместитель директора МУ «ГУКС» Сергей Гуз.

Кроме светофоров в Благовещенске установят и новые дорожные знаки «Пешеходный переход»: со встроенными светодиодными лампами. Они появятся в городе впервые, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.