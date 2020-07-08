В Свободном задержали начальника отдела администрации

Фото: оперативная съёмка СУ СК РФ по Амурской области

В Амурской области задержан начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2017 году он организовал выдачу местной жительнице разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого в действительности не производилось и не могло производиться на земельном участке, который ранее был незаконно отчуждён из муниципальной собственности.

На данном участке в настоящее время расположены здание и сооружение дымохода котельной, находящиеся в муниципальной собственности. Сносу они не подвергались. Однако на основании полученного разрешения на ввод в эксплуатацию якобы созданного объекта (административного здания и складских помещений) в единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о праве собственности на него местной жительницы.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.

В настоящее время подследственный помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В ходе предварительного следствия следователем будет дана правовая оценка действиям всех лиц, задействованных в отчуждении муниципального имущества.

Расследование уголовных дел продолжается.