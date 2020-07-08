Амурские спасатели достали котят из подвала и шахты овощехранилища

Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Спасатели поисково-спасательной группы города Свободного освободили двух маленьких котят, провалившихся в шахту овощехранилища в Юхте-3. Спасателей вызвали жильцы дома, расположенного возле овощехранилища. По их словам, уже два дня где то рядом мяукали котята.

Профессионалы сразу определили место нахождение усатых малышей. Оказалось, что один котенок упал в подвал, второй - в шахту овощехранилища. За ним спасателям пришлось спуститься на веревке прямо в шахту.

Во время спасательной операции никто не пострадал. Напуганных котяток вернули маме-кошке, сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ.