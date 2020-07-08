Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:17 0

Амурские спасатели достали котят из подвала и шахты овощехранилища

Амурские спасатели достали котят из подвала и шахты овощехранилища
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Спасатели поисково-спасательной группы города Свободного освободили двух маленьких котят, провалившихся в шахту овощехранилища в Юхте-3. Спасателей вызвали жильцы дома, расположенного возле овощехранилища. По их словам, уже два дня где то рядом мяукали котята.

Профессионалы сразу определили место нахождение усатых малышей. Оказалось, что один котенок упал в подвал, второй - в шахту овощехранилища. За ним спасателям пришлось спуститься на веревке прямо в шахту.

Во время спасательной операции никто не пострадал. Напуганных котяток вернули маме-кошке, сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 162

#животные #происшествия

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

Происшествия

В Приамурье семилетний ребёнок встретил во время прогулки змею
Происшествия 7

В Приамурье пытались вербовать террористов
Происшествия

В Райчихинске утонул мужчина
Общество

Двоих аистят спасли в Белогорском районе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь