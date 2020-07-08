Выбор читателей за 7 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 7 июля.
На улице Благовещенска нашли умирающего
В Благовещенске во дворе дома 6/1 по улице Игнатьевское шоссе прохожие нашли мужчину, которому стало плохо. Неравнодушные горожане вызвали «скорую», но благовещенец скончался до приезда медиков.
Благовещенские любители палёной резины испортили амфитеатр на набережной
Вандалы на автомобилях испортили только недавно построенный амфитеатр на набережной Амура. Неизвестные решили «пожечь резину» и теперь почти вся поверхность исчерчена следами от шин, сообщает МП «ГСТК».
В Приамурье от COVID-19 скончались ещё трое человек
В Амурской области количество скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 16 человек. С нарастающим итогом в регионе выявлено 1 889 случаев COVID-2019, 813 из них завершились выздоровлением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
В Благовещенске зарегистрировали первого кандидата над должность мэра
В Благовещенскую городскую думу поступили документы от первого кандидата на пост мэра города. Им стал директор «Муниципального центра международного сотрудничества» Сергей Шимко, сообщает пресс-служба гордумы Благовещенска.
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