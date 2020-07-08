Выбор читателей за 7 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 7 июля.

В Благовещенске во дворе дома 6/1 по улице Игнатьевское шоссе прохожие нашли мужчину, которому стало плохо. Неравнодушные горожане вызвали «скорую», но благовещенец скончался до приезда медиков.

Вандалы на автомобилях испортили только недавно построенный амфитеатр на набережной Амура. Неизвестные решили «пожечь резину» и теперь почти вся поверхность исчерчена следами от шин, сообщает МП «ГСТК».



В Амурской области количество скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 16 человек. С нарастающим итогом в регионе выявлено 1 889 случаев COVID-2019, 813 из них завершились выздоровлением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенскую городскую думу поступили документы от первого кандидата на пост мэра города. Им стал директор «Муниципального центра международного сотрудничества» Сергей Шимко, сообщает пресс-служба гордумы Благовещенска.