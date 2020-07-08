Астрологический прогноз на 8 июля

Восход Солнца: 04:29

Заход Солнца: 20:40

Солнце в Раке.

Овен. Участие в общественных мероприятиях не принесет должного эффекта, поэтому лучше сразу от них откажитесь. Бытовые проблемы попытаются отвлечь вас от важного дела, но звезды советуют изо всех сил сопротивляться.

Телец. Этот день благоприятен для пополнения бюджета. Возможно, что сегодня вас оценят по достоинству. К вам будут прислушиваться. Не останутся без внимания ваши предложения и разработки. Но работать с деловыми бумагами сегодня не следует, по крайней мере, лучше ничего не подписывать. Работа потребует сосредоточения сил, дома от вас будут ждать участия и заботы. Заключение новых деловых договоров и контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.

Близнецы. Вы можете оказаться в плену конфликтов, и домашних, и служебных. Администрация не ценит ваших усилий, которые кажутся вам титаническими. Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Неприятные известия или ошибочные представления о партнерах могут привести к ошибкам и недоразумениям в работе. Вероятны финансовые потери. Не исключено небольшое разочарование в личной жизни.

Рак. Положение планет может внести некоторую сумятицу в дела Раков, заставить их сомневаться в своей правоте. Нельзя сворачивать со своей дороги, можно только изменить тактику. Ваш богатый потенциал, опыт и знания помогут привлечь внимание достойных партнеров. Возможно предложение о работе за границей.

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Лев. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности. Ваша эмоциональность и чувственность в сексуальной сфере могут обернуться ссорами или разочарованием. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь травм при работе с острыми предметами и электрическими приборами. Удачный в деловом отношении день. Один из «чистых» дней. Если сегодня вам предложат крупный контракт или выгодную сделку, соглашайтесь, не раздумывая. Однако не ожидайте немедленных результатов: вероятно, решение затянется, но будет для вас весьма выгодным. Не отвергайте помощь друзей и близких — в ней ключ к решению проблем. Будьте осторожны — возможны неожиданная встреча или известие, которые могут выбить вас из седла. Больше выдержки и самообладания.

Дева. Неблагоприятный день, связанный с падением жизненного уровня. Исключите крупные покупки или коммерческие операции, требующие значительных капиталовложений. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. День неблагоприятен для покупок, принятия важных решений и серьезных обязательств. Возможно ухудшение материального положения.

Весы. День символизирует ссоры, противостояние, гордыню. Будьте помягче и посговорчивее, иначе трудно достичь взаимопонимания с окружающими. Спокойный, пассивный день. Не стоит слишком отделяться от коллектива. Если вы захотите каким-то образом отличиться, то не стоит спешить, все равно этого сделать не удастся. Вполне возможно обострение хронического заболевания. Не рекомендуется тяжелый физический труд и перенапряжение. В кругу друзей или членов семьи вы найдете покой и комфорт.

Скорпион. Сегодня полезны общение в коллективе, групповые мероприятия. Благоприятный день для воплощения замыслов, подчинения страстей или для веселья. Некоторая неуверенность и несобранность затруднит контакты в первой половине дня. Возможно, женщины-Скорпионы будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключены новое увлечение или легкий флирт. Энергичность и жизнерадостность мужчин-Скорпионов вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во второй половине дня обратите внимание на здоровье: возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи или отравление. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Проведите вечер дома в тесном семейном кругу или среди близких друзей. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Сегодня вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы прекратите все отношения с партнером или, наоборот, обретете гармонию и радость. Сон справедлив, ожидайте исполнения.

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Стрелец. День отмечен духовным преображением. Обострится способность к синтезированному восприятию проблем. Возможно, вы сможете безошибочно предугадать события ближайшего времени. Вам удастся успешно найти решение проблемы, касающейся одного из ваших друзей. Вероятны вещие сны. Представителей этого знака ждут приятные растраты, которые не будут стоить им большой сумы денег, но какое же удовольствие принесут.

Козерог. Судьба готовит вам испытания. Вероятно, любое дело потребует от вас гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали. Ваше упорство в достижении цели может сослужить плохую службу. Не перенапрягайтесь. Не нужно пытаться пробить стену, наверняка есть какой-нибудь обходной путь. Свойственный вам оптимизм поможет с честью выйти из запутанных ситуаций. День раскрытия потенциала. Возможен эмоциональный всплеск. Задуманное может воплотиться, исполнятся самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. Используйте благоприятный момент для реализации дел, отложенных в долгий ящик. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами.

Водолей. Не стоит полагаться на партнеров и ожидать помощи от родственников. Это только помешает делам и станет поводом для лишнего раздражения. Отношения с любимым человеком не будут идеальными, а потому вам лучше сдерживать свои эмоции, проявлять как можно больше терпеливости и доброжелательности к окружающим. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вряд ли это будет что-нибудь серьезное, скорее всего легкая простуда. Вам лучше немного полежать дома. Внимательно отнеситесь к питанию: переедание в эти дни сильно повредит.

Рыбы. День приносит гармонию и умеренность, возможность исправления ошибок. день способствуют психологической мобильности, изменчивости. Хорошее время, чтобы найти себе занятие по душе, выйти на новый уровень или попробовать себя в новой роли.

Астролог: Вальдемар Небоходцев