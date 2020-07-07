В Благовещенске зарегистрировали первого кандидата над должность мэра

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В Благовещенскую городскую думу поступили документы от первого кандидата на пост мэра города. Им стал директор «Муниципального центра международного сотрудничества» Сергей Шимко, сообщает пресс-служба гордумы Благовещенска.

Сергею Шимко 62 года, он родился в селе Любимое Ромненского района Амурской области. Получил образование в Хабаровском институте народного хозяйства по специальности «экономист», в 2002 году закончил Санкт-Петербургскую Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Благовещенска будут принимать до четверга, 9 июля. 14 июля состоится первый этап конкурса документов. В ходе второго этапа конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования.

На заседании думы 23 июля депутатам предстоит в ходе тайного голосования выбрать из представленных кандидатур мэра Благовещенска.