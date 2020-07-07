Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость
сегодня, 19:00 15

В Благовещенске зарегистрировали первого кандидата над должность мэра

В Благовещенске зарегистрировали первого кандидата над должность мэра
Фото: www.mpmcms.ru

В Благовещенскую городскую думу поступили документы от первого кандидата на пост мэра города. Им стал директор «Муниципального центра международного сотрудничества» Сергей Шимко, сообщает пресс-служба гордумы Благовещенска.

Сергею Шимко 62 года, он родился в селе Любимое Ромненского района Амурской области. Получил образование в Хабаровском институте народного хозяйства по специальности «экономист», в 2002 году закончил Санкт-Петербургскую Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра города Благовещенска будут принимать до четверга, 9 июля. 14 июля состоится первый этап конкурса документов. В ходе второго этапа конкурсная комиссия рассмотрит профессиональные и личные качества кандидатов и представит не менее двух кандидатур депутатам городской думы для голосования.

На заседании думы 23 июля депутатам предстоит в ходе тайного голосования выбрать из представленных кандидатур мэра Благовещенска.

Просмотров всего: 2137

#выборы #гордума #городская власть #мэрия

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

Общество 16

В столице Приамурья будут бороться с перекопами
Власть 52

Конституция РФ с внесенными правками вступила в законную силу
Власть 30

Владимир Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Власть 247

Предварительные итоги голосования в Амурской области по поправкам в Конституцию
Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    первый технический...

  • 111paxa111

    111paxa111
    2 часа назад

    да, всё решено уже

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Ну хоть не МАПовец, уже похвально.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    интересно Мелюков будет?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Интересно сколько у нас таких липовых контор и центров международных сотрудничеств..Охраны амурского выхухля,институт изучения струи кабарги..Государство у нас настолько богат,что содержит тысячами вот таких бездельников.А больным детям смсками собираем. Ну теперь хоть знать будем кто у нас ООН двери может ногой открыть.

  • 111paxa111

    111paxa111
    1 час назад

    Мелюкову Белогорска хватает, мне кажется в скором будущем Белогорск будет столицей Амурской области

  • full

    full
    1 час назад

    111paxa111

    Мелюкову Белогорска хватает, мне кажется в скором будущем Белогорск будет столицей Амурской области



    В Благу столько федеральных денег закопали за последние годы, что Белогорску не оставляет ни одного шанса.

  • 111paxa111

    111paxa111
    1 час назад

    там парад, там ж/д, там ТОР, Газпром, нефтянка

  • SLON na Amure

    SLON na Amure
    1 час назад

    Давай уже тогда Свободный сделаем сейчас столицей и сразу всего Дальнего Востока)))

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    45 минут назад

    И новое руководство продолжает закрывать глаза на безграмотность,

    непрофессионализм и невнимательность работников АИ

  • рубин

    рубин
    29 минут назад

    От так новая конституция вступила в силу.Выбираем из двух назначенных

  • рубин

    рубин
    28 минут назад

    Видимо у нас уже мозгов не хватает чтобы выбрать мэра

  • рубин

    рубин
    28 минут назад

    Видимо у нас уже мозгов не хватает чтобы выбрать мэра

  • рубин

    рубин
    27 минут назад

    Спасибо вам господа "журналисты"

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь