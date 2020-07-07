В Амурской области подтверждено 28 новых случаев COVID-2019
В Приамурье лабораторно подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, с нарастающим итогом в регионе выявлено 1917 случаев COVID-19.
В Благовещенске зарегистрировано 17 новых заражений, четыре – в Тамбовском районе, два в Райчихинске, по одному в Прогрессе, Свободном, Благовещенском, Ивановском и Мазановском районах.
Почти в половине случаев вирус вызвал пневмонию.
813 человек выписаны из стационара с выздоровлением.
На самоизоляции находятся 2 559 контактировавших с заражёнными, в изоляторах – 15 человек.
Просмотров всего: 480