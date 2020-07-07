Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:15 0

В Амурской области подтверждено 28 новых случаев COVID-2019

В Амурской области подтверждено 28 новых случаев COVID-2019
Фото: pixabay.com

В Приамурье лабораторно подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, с нарастающим итогом в регионе выявлено 1917 случаев COVID-19.

В Благовещенске зарегистрировано 17 новых заражений, четыре – в Тамбовском районе, два в Райчихинске, по одному в Прогрессе, Свободном, Благовещенском, Ивановском и Мазановском районах.

Почти в половине случаев вирус вызвал пневмонию.

813 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

На самоизоляции находятся 2 559 контактировавших с заражёнными, в изоляторах – 15 человек.

Просмотров всего: 480

#коронавирус

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

В России и мире

Счётная палата проверит работу госорганов по поддержке граждан в пандемию
Коронавирус

Амурская область получит 22 миллиона на «коронавирусные» выплаты медикам
Коронавирус 11

В Приамурье от COVID-19 скончались ещё трое человек
Коронавирус 7

Потерявших работу амурчан будут переобучать
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь