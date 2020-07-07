В Амурской области подтверждено 28 новых случаев COVID-2019

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В Приамурье лабораторно подтверждены 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает амурское управление Роспотребнадзора, с нарастающим итогом в регионе выявлено 1917 случаев COVID-19.

В Благовещенске зарегистрировано 17 новых заражений, четыре – в Тамбовском районе, два в Райчихинске, по одному в Прогрессе, Свободном, Благовещенском, Ивановском и Мазановском районах.

Почти в половине случаев вирус вызвал пневмонию.

813 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

На самоизоляции находятся 2 559 контактировавших с заражёнными, в изоляторах – 15 человек.