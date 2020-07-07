В Приамурье местами пройдут дожди и грозы

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На территории Амурской области ночью без существенных осадков, местами туман.

Температура ночью опустится до +12°, по крайним северным районам – до +4°. Ветер преимущественно северный, сообщает Амурский Гидрометцентр.

Днём местами прольет небольшой дождь, возможны грозы. Воздух в северных районах прогреется до +32°, на юге области – до +28°. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами при грозе 13 м/с.

В Благовещенске ночью переменная облачность, без осадков. Столбик термометра ночью покажет +15°, днём – до +27°. Ветер северо-восточной 6-11 м/с.