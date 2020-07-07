В Приамурье семилетний ребёнок встретил во время прогулки змею

Фото: amur.info

«Либо гадюка, либо уссурийский щитомордник», – написал нам под присланным в редакцию видео отец мальчика Дмитрий.

«Во время прогулки с родителями в районе садового товарищества Дубрава, примерно на 7 километре Игнатьевского шоссе, Матвей увидел в траве змею. Взрослые сняли весьма спокойно ведущую себя рептилию на видео и дали возможность уползти, чтобы никто не пострадал.

Напомним, что сегодня амурское управление МЧС выпустило предупреждение о том, что в Приамурье участились встречи людей со змеями и призвало вести себя в таких случаях как можно осторожнее.