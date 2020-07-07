Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:57 0

Благовещенск готовится к седьмому фестивалю «Детство на Амуре»

Благовещенск готовится к седьмому фестивалю «Детство на Амуре»
Фото: pixabay.com

В Благовещенске в седьмой раз состоится фестиваль «Детство на Амуре». В этом году он посвящён году Памяти и Славы. Организаторы планируют провести его в октябре, если к тому времени снимут ограничения из-за коронавируса, сообщает пресс-служба управления культуры Благовещенска.

Проект во второй раз стал победителем конкурса фонда президентских грантов, на его реализацию выделено более двух миллионов рублей. В фестивале примут участие дети от 7 до 17 лет, а свои таланты ребята покажут в пяти направлениях.

В рамках фестиваля пройдёт конкурсы вокала, детских рисунков «Коробка с карандашами», декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона», состязания в стихосложении и прозе, а также конкурс кино- и видеотворчества «КинАмурчик». Творчество должно отразить тему патриотизма и сохранения наследия Великой Победы.

Фестиваль «Детство на Амуре. Правнуки Победы» пройдёт в Благовещенске с 16 по 18 октября. Отчётный гала-концерт состоится на сцене общественно-культурного центра.

Просмотров всего: 367

#дети #культура

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

В России и мире

63 года назад появилась группа The Beatles
В России и мире 4

Умер Эннио Морриконе
Общество

Амурские бизнесмены бесплатно снабдили Дом ребёнка подгузниками
Общество 2

Городские пейзажи амурских художников напечатали на открытках
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь