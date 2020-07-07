Благовещенск готовится к седьмому фестивалю «Детство на Амуре»

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В Благовещенске в седьмой раз состоится фестиваль «Детство на Амуре». В этом году он посвящён году Памяти и Славы. Организаторы планируют провести его в октябре, если к тому времени снимут ограничения из-за коронавируса, сообщает пресс-служба управления культуры Благовещенска.

Проект во второй раз стал победителем конкурса фонда президентских грантов, на его реализацию выделено более двух миллионов рублей. В фестивале примут участие дети от 7 до 17 лет, а свои таланты ребята покажут в пяти направлениях.

В рамках фестиваля пройдёт конкурсы вокала, детских рисунков «Коробка с карандашами», декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона», состязания в стихосложении и прозе, а также конкурс кино- и видеотворчества «КинАмурчик». Творчество должно отразить тему патриотизма и сохранения наследия Великой Победы.

Фестиваль «Детство на Амуре. Правнуки Победы» пройдёт в Благовещенске с 16 по 18 октября. Отчётный гала-концерт состоится на сцене общественно-культурного центра.