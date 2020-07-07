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сегодня, 17:49 2

Белогорск будут патрулировать дружинники

Белогорск будут патрулировать дружинники
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Народная дружина Белогорска возьмет под наблюдение парки и скверы. По поручению главы города Станислава Мелюкова они будут нести дежурство там, где выполнено благоустройство общественных пространств. На особом контроле – городской парк, сквер «Жемчужина», парк «Амурсельмаш». В маршрут патрулирования также входят скверы «Александровский» и «Молодёжный», мемориал воинской славы, площадь им. 30-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

- Разработаны графики участия народной дружины в патрулировании общественных мест. В связи с участившимися случаями небрежного, а порой и хулиганского отношения к общественным местам отдыха, главой Белогорска и было принято решение об усилении воспитательного направления деятельности дружинников, выявление и пресечение административных правонарушений. Да, в общественных местах города видеонаблюдение есть, но его порой недостаточно. Ставить камеры на каждом углу, у каждого куста тоже невозможно, - рассказала замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. Ранее сообщалось, что ДНД в Белогорске создана в 2014 году. Уже в течение пяти лет в городе действует муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения г. Белогорска», в рамках которой осуществляется финансирование деятельности дружинников. На общественную безопасность и охрану порядка из средств местного бюджета направлено более 3 миллионов рублей. Основными направлениями деятельности ДНД являются содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении правонарушений, а также разъяснение норм поведения в общественных местах. За пять лет дружинники выходили на дежурство более шести тысяч раз.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    19 минут назад

    Молодец Мелюков

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    11 минут назад

    Ну все белогоцы , доигрались , скоро у вас комендантский час введут ))

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