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сегодня, 17:17 3

В Приамурье пытались вербовать террористов

В Приамурье пытались вербовать террористов
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Амурской области

Сегодня, 6 июля, сотрудники УФСБ России по Амурской области задержали выходца одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в пропаганде деятельности радикальной идеологии международной террористической организации (МТО) «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России), сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили силовики, обвиняемый призывал к насильственным вооруженным действиям, оправдывал радикальные взгляды исламской идеологии МТО, её символику, а также пытался создать на территории Амурской области экстремистскую ячейку. Основными задачами «вербовщика» являлись поддержка террористической деятельности, проводимой членами МТО и вовлечение в неё местных жителей и трудовых мигрантов. Завербованных собирались отправлять за рубеж для участия в боевых действиях.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Нет мигрантов и не кого вербовать

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Мы в армию служить не хотим идти, а на войну и шоколадкой не заманишь

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    7 минут назад

    Заманят хорошими обещаниями.

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