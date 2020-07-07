В Приамурье пытались вербовать террористов

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Амурской области

Сегодня, 6 июля, сотрудники УФСБ России по Амурской области задержали выходца одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в пропаганде деятельности радикальной идеологии международной террористической организации (МТО) «Исламское государство» (деятельность организации запрещена в России), сообщает пресс-служба ведомства.



Как установили силовики, обвиняемый призывал к насильственным вооруженным действиям, оправдывал радикальные взгляды исламской идеологии МТО, её символику, а также пытался создать на территории Амурской области экстремистскую ячейку. Основными задачами «вербовщика» являлись поддержка террористической деятельности, проводимой членами МТО и вовлечение в неё местных жителей и трудовых мигрантов. Завербованных собирались отправлять за рубеж для участия в боевых действиях.



В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.