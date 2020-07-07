Уведомления о переходе на электронную «трудовую» получим до конца октября

Срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку продлен. Это связано с длительным периодом работы многих российских компаний в удалённом режиме.

Теперь работодателям необходимо проинформировать своих сотрудников о праве сделать выбор в пользу ведения трудовой книжки в электронном виде, либо сохранить её бумажную версию до 31 октября 2020 года включительно. На сегодняшний день ведение трудовой книжки в электронном виде выбрали 6 290 жителей Приамурья.

Самим работникам нужно будет подать заявление работодателю о форме ведения «трудовой» до конца декабря 2020 года. Тем, кто выберет электронный формат, бумажный документ работодатель обязан выдать на руки. Её необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются данные, начиная с 2020 года.

У граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, информация о периодах работы будут вестись только в электронном виде. Сведения о трудовой деятельности можно получить дистанционно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на портале Госуслуг. Также получить её можно в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы, в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Напомним, что с 1 апреля 2020 года за работодателями закреплена обязанность предоставлять в Пенсионный фонд сведения о приёме и увольнении сотрудников в течение следующего рабочего дня после дня издания приказа. Это необходимо для более оперативного назначения органами занятости населения пособий гражданам, потерявшим работу, а также дополнительных выплат им на несовершеннолетних детей.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями с наёмными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности. Подробнее об электронных трудовых книжках можно узнать по телефону «горячей линии» ПФР по Амурской области: 8 (4162) 202 400.