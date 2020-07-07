В Райчихинске утонул мужчина

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Вчера, 6 июля, на одном из водоёмов Райчихинска пропал местный житель 1976 года рождения. Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, два друга поехали на озеро. Один из них пошёл купаться и исчез.

Сегодня утром в Райчихинск прибыла водолазная группа. Поиски осложнялись отсутствием видимости под водой – специалисты работали на ощупь. Тело удалось найти в 8 метрах от берега на глубине двух метров. Водолазы обследовали 1,5 тысячи квадратных метров акватории. Напомним, 4 июля в Шимановском районе утонул 54-летний мужчина. Мужчина находился в воде с ребенком. Мальчика успели спасти отдыхающие на берегу люди.

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#происшествия #Райчихинск

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