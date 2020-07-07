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Двоих аистят спасли в Белогорском районе

Двоих аистят спасли в Белогорском районе
Фото: www.instagram.com/ohotaamur/

В селе Великокнязевка Белогорского района сельскохозяйственные работники нашли двух птенцов аиста. Однако трогать пернатых они побоялись и позвонили в управление по охране животного мира области. На место в поисках птенцов сразу же выехали специалисты, сообщает пресс-служба ведомства.

Как оказалось, аистята здоровы, но несколько истощены. Скорее всего, в поле они оказались после того, как их гнездо снесло сильным порывом ветра — такой случай в данном районе уже был зафиксирован.

– Пока малыши живут дома у одного из наших инспекторов. Специально для их прокорма он каждый день ловит гольянов. Кстати, рыбы растущие аистята могут съесть довольно много, также не откажутся и от цыпленка или мышки. После того, как птенцы немного откормятся, будем подбирать им «приемную семью» в одном из заказников, — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Напомним, первый подобный эксперимент по «подбрасыванию» аистам чужого птенца состоялся на прошлой неделе в Муравьёвском заказнике и прошел вполне успешно.

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#животные #природа

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