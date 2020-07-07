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сегодня, 16:23 10

В столице Приамурья будут бороться с перекопами

В столице Приамурья будут бороться с перекопами

В Благовещенске разработают чёткий регламент проведения земляных работ и восстановления перекопов на улицах города. По информации городского управления ЖКХ, за шесть месяцев этого года было выдано 184 ордера на проведение аварийно-восстановительных работ. Причём каждый третий ордер выдается именно в связи с ремонтом сетей, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

При этом только за два последних месяца ООО «АКС» не восстановило дорожное покрытие на 12 перекопах, сообщили в мэрии.

- С прошлого года мы подходим к ремонту дорог комплексно, то есть перед тем, как поставить в план ремонта ту или иную улицу, прорабатываем возможность замены инженерных сетей, проходящих под проезжей частью. Конечно, отремонтировать одномоментно все сети мы не можем. Это поэтапный процесс, особенно с учетом того, что в среднем износ подземных коммуникаций составляет более 70 процентов. Поэтому порывы будут возникать. Вместе с тем, восстановление проезжей части и тротуара после перекопа должно быть проведено в течение нескольких дней. Отсутствие асфальта в течение нескольких месяцев просто недопустимо, - рассказал вице-мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе АКС, на сегодняшний день в организации нет просроченных перекопов и всё идёт согласно графику. Единственные задержки восстановительных работ возникают из-за погодных условий.

Для того, чтобы все участники процесса понимали, какие виды работ нужно проводить в какие сроки и какие санкции будут применены в случае их неисполнения, и будет разработан регламент. Точные сроки, когда документ появится и заработает, пока неизвестны.

Как рассказали в мэрии, сейчас существуют две меры воздействия за срыв сроков земляных работ. Одна из них – это предписание от управления ЖКХ. Если перекопы не устранены на проезжей части, администрация города может обратиться в ГИБДД для принятия мер административного воздействия в виде штрафа. Для должностных лиц он составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 300 тысяч.

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#городская власть #ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Odissey

    Odissey
    2 часа назад

    На перекресток Октябрьская - Островского уже несколько месяцев дыра. Когда её заделают?

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    а по кузнечной, около конной - когда заделают?

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Отсутствие асфальта в течение нескольких месяцев просто недопустимо, - рассказал вице-мэр Благовещенска Олег Имамеев. Сам то понял, что сказал. Половину города одновременно перекопали. Полное отсутствие понимания движения транспорта в городе. Не доделали Калинина между Тенистой и Пролетарской (въезды во дворы, перекресток Пролетарской , перекресток Заводская - Калинина), перешли на другие участки, ливневки вообще не работают (ранее сообщали, что по новым технологиям). Какие новые технологии? Если даже трубы не заменили. Зато плитку на тротуарах, которую не было необходимости менять, полностью заменили (видать чья то компания из приближенных к бюджету пилит деньжата), а стоянку на Рабочей вообще превратили в полное дерьмо. АКСный колодец чтобы не ремонтировать, просто закопали. КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА БАРДАК? Где прокуратура?

  • OVOD

    OVOD
    1 час назад

    То есть другими словами никакого плана до сегодняшнего дня не было? Бугага.

  • Иван Предыбайло

    Иван Предыбайло
    1 час назад

    Прокуратурааа ааууууу

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Не раскрыта тема сколько надо триллионов на борьбу? И что будет если перекопы победят?

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Павлоф "fghtyyu". Согласен с тобой - без рукавиц работать нельзя.

  • alex_beliy

    alex_beliy
    50 минут назад

    "износ подземных коммуникаций составляет более 70 процентов" а кто допустил такого большого износа? В микрахе зимой уже несколько лет подряд неоднократно отключают отопление, при чем в одних и тех же домах, при этом отчитываются, что летом заменят этот участок

  • Демидыч

    Демидыч
    39 минут назад

    голосование по конституции показало как надо врать

  • inoy

    inoy
    27 минут назад

    Odissey , я больше скажу, сколько еще раз на этом месте будет провал???? он там уже в 4 или 5 раз)))) это насколько рукопопы те кто это твА или твОрит?????

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