В столице Приамурья будут бороться с перекопами

В Благовещенске разработают чёткий регламент проведения земляных работ и восстановления перекопов на улицах города. По информации городского управления ЖКХ, за шесть месяцев этого года было выдано 184 ордера на проведение аварийно-восстановительных работ. Причём каждый третий ордер выдается именно в связи с ремонтом сетей, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

При этом только за два последних месяца ООО «АКС» не восстановило дорожное покрытие на 12 перекопах, сообщили в мэрии.

- С прошлого года мы подходим к ремонту дорог комплексно, то есть перед тем, как поставить в план ремонта ту или иную улицу, прорабатываем возможность замены инженерных сетей, проходящих под проезжей частью. Конечно, отремонтировать одномоментно все сети мы не можем. Это поэтапный процесс, особенно с учетом того, что в среднем износ подземных коммуникаций составляет более 70 процентов. Поэтому порывы будут возникать. Вместе с тем, восстановление проезжей части и тротуара после перекопа должно быть проведено в течение нескольких дней. Отсутствие асфальта в течение нескольких месяцев просто недопустимо, - рассказал вице-мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе АКС, на сегодняшний день в организации нет просроченных перекопов и всё идёт согласно графику. Единственные задержки восстановительных работ возникают из-за погодных условий.

Для того, чтобы все участники процесса понимали, какие виды работ нужно проводить в какие сроки и какие санкции будут применены в случае их неисполнения, и будет разработан регламент. Точные сроки, когда документ появится и заработает, пока неизвестны.

Как рассказали в мэрии, сейчас существуют две меры воздействия за срыв сроков земляных работ. Одна из них – это предписание от управления ЖКХ. Если перекопы не устранены на проезжей части, администрация города может обратиться в ГИБДД для принятия мер административного воздействия в виде штрафа. Для должностных лиц он составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 300 тысяч.