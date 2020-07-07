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сегодня, 15:22 0

Счётная палата проверит работу госорганов по поддержке граждан в пандемию

Счётная палата проверит работу госорганов по поддержке граждан в пандемию
Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Счетная палата расширила план проверок на 2020 год и включила в него мероприятия по анализу эффективности работы государственных органов в период пандемии. В числе прочих аудиторы оценят траты из фонда национального благосостояния в рамках мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями, выплаты врачам за работу с коронавирусными больными и проверят средства, выделенные на закупку аппаратов ИВЛ, сообщает РБК.

Среди запланированных контрольным ведомством мероприятий проверка доплат врачам и медработникам за работу с пациентами с COVID-19, проверка средств, выделенных на закупки аппаратов искусственной вентиляции лёгких, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

Счётная палата также намерена оценить, насколько эффективным было выделение средств бюджета на поддержание рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В поле зрения аудиторов попадут и господдержка отраслей экономики, а также программа внутренних и внешних займов России в контексте антикоронавирусных мер. Помимо этого, ведомство проведёт мониторинг использования средств ФНБ в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса и его последствиями для экономики.

Напомним, в апреле министр финансов Антон Силуанов оценивал общий объём фискальной поддержки экономики в более чем 6,5% ВВП России. Меры по сдерживанию распространения коронавируса и ликвидация последствия для экономики, в том числе прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки, острочки по налогам и гарантийная поддержка потребуют около 2,8 % ВВП, отмечал министр.

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#коронавирус #российская власть

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