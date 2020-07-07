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7июля
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сегодня, 14:51 0

В Благовещенске ограбили инвалида-колясочника

В Благовещенске ограбили инвалида-колясочника
Фото: pixabay.com

В Благовещенске напали на инвалида-колясочника. В одном из скверов города злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у мужчины сотовый телефон и ювелирные изделия на сумму более 57 тысяч рублей.

Подозреваемого задержал экипаж патрульно-постовой службы. У него изъяли похищенное, которое вернули владельцу.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает управление МВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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