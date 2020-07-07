В Благовещенске перекроют улицу Октябрьскую

Фото: пресс-служба АКС

В четверг, 9 июля, в Благовещенске полностью перекроют улицу Октябрьскую между Новой и Мухина. Как сообщает пресс-служба АКС, специалисты будут прокладывать коммуникации к строящемуся дому.

На этом участке улицы будут монтировать водопроводную камеру на водопроводе, расположенном по улице Октябрьской. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Проезд откроют веером 14 июля. Напомним, в понедельник в Благовещенске полностью закрыли перекрёсток Октябрьская – Калинина. Откроют участок вечером 15 июля.

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#ЖКХ #транспорт

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