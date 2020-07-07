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сегодня, 14:18 2

В Благовещенске перекроют улицу Октябрьскую

В Благовещенске перекроют улицу Октябрьскую
Фото: пресс-служба АКС

В четверг, 9 июля, в Благовещенске полностью перекроют улицу Октябрьскую между Новой и Мухина. Как сообщает пресс-служба АКС, специалисты будут прокладывать коммуникации к строящемуся дому.

На этом участке улицы будут монтировать водопроводную камеру на водопроводе, расположенном по улице Октябрьской. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. Проезд откроют веером 14 июля. Напомним, в понедельник в Благовещенске полностью закрыли перекрёсток Октябрьская – Калинина. Откроют участок вечером 15 июля.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    37 минут назад

    Укажите сами альтернативные пути.... Не город, а лабиринт с пробками. На Игнатевском - огородили и бросили. Думаю, что прокуратуре пора заняться САР и Ко.

  • Лаконика

    Лаконика
    16 минут назад

    Автосервисам пора услугу по установке вертолетных лопастей вводить

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