Между Благовещенском и Гомелевкой ведётся ремонт дороги без остановки движения

Ремонт участка 89 км – 92 км автомобильной дороги «Благовещенск - Гомелевка» регионального значения проводится на принципах «жизненного цикла» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - сообщает пресс-служба Министерства транспорта Амурской области.

Четырехлетний государственный контракт заключен с подрядной организацией ООО «СМУ» в конце 2019 года на выполнение ремонта и содержания участка.

В рамках контракта «жизненного цикла» подрядчик выполнит ремонтные работы в период одного дорожного сезона, затем будет в течение трех лет следить за текущим состоянием дорожного полотна как в летний период, так и в зимний.

«Сейчас подрядчик ведет работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтогранулобетонной смеси с добавлением комплексного вяжущего материала по методу холодной регенерации - ресайклинга. Такой метод ремонта покрытий является современным, хорошо зарекомендовавшим себя у дорожных организаций, он обеспечивает восстановление основания дорожной одежды методом, позволяющим повторное использование материала старого покрытия. Одно из основных преимуществ - увеличение межремонтных сроков эксплуатации, а также не требуется утилизация старого покрытия», - рассказал заместитель начальника ГКУ "Амурупрадор" по содержанию и ремонту автомобильных дорог Константин Половайкин.

Производство работ методом холодной регенерации осуществляется без остановки движения транспортных средств. Также по проекту запланировано обустройство тротуаров, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.

С момента заключения контракта подрядной организацией на объекте выполнена срезка растительного слоя с откосов земполотна, рыхление существующих откосов земполотна, отсыпка грунтом и планировка откосов, ремонт существующей металлической гофрированной трубы, а также проведено выравнивающее фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия.

Ремонтные работы на объекте выполнены на 55%, срок окончания ремонта -15 октября 2020 года, с 16 октября объект переходит в контрактные обязательства подрядчику на содержание.