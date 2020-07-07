В России могут разрешить продавать алкоголь рядом с медицинскими учреждениями
В России могут упростить продажу алкоголя. Соответствующий законопроект разрабатывает министерство промышленности и торговли РФ, пишет Lenta.ru.
Предлагается наделить регионы правом разрешать розничную торговлю спиртным рядом с медицинскими учреждениями. Субъекты России сами смогут определять, какие виды медицинской деятельности не препятствуют продаже алкогольный продукции в ближайших кафе и магазинах.
Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что совет федерации порекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Сенаторы попросили госдуму ускорить и рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.
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