Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:33 0

В России могут разрешить продавать алкоголь рядом с медицинскими учреждениями

В России могут разрешить продавать алкоголь рядом с медицинскими учреждениями
Фото: pixabay.com

В России могут упростить продажу алкоголя. Соответствующий законопроект разрабатывает министерство промышленности и торговли РФ, пишет Lenta.ru.

Предлагается наделить регионы правом разрешать розничную торговлю спиртным рядом с медицинскими учреждениями. Субъекты России сами смогут определять, какие виды медицинской деятельности не препятствуют продаже алкогольный продукции в ближайших кафе и магазинах.

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что совет федерации порекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Сенаторы попросили госдуму ускорить и рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.

Просмотров всего: 78

#бизнес #медицина #российская власть #экономика

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

В России и мире

Работодателям хотят запретить отслеживать место работы удаленных сотрудников
В России и мире

В Госдуме предлагают штрафовать чиновников за оскорбление граждан
В России и мире

Врач рассказала о состоянии добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19
Общество

Амурчане смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь