В России могут разрешить продавать алкоголь рядом с медицинскими учреждениями

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Предлагается наделить регионы правом разрешать розничную торговлю спиртным рядом с медицинскими учреждениями. Субъекты России сами смогут определять, какие виды медицинской деятельности не препятствуют продаже алкогольный продукции в ближайших кафе и магазинах.

Ранее сенатор Валерий Рязанский заявил, что совет федерации порекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Сенаторы попросили госдуму ускорить и рассмотрение законопроекта об ограничении курения табака.