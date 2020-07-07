В Приамурье активизировались змеи

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В Амурской области стали регистрировать случаи встреч со змеями. Речь идет не только о полозах и ужах, жителям попадались и ядовитые рептилии.

В связи с этим амурское управление МЧС опубликовало памятку, в которой говорится, как вести себя при встрече с пресмыкающимися.

На территории Приамурья встречаются несколько разновидностей змей, ареал обитания которых весьма широк. Встретить рептилию можно в камнях на берегу рек, на полянах, в лесу. Одной из самых крупных змей нашего региона считается амурский полоз, длина которого может достигать полутора метров. Также в Приамурье обитают ядовитые змеи — щитомордники и гадюки. Спасатели настоятельно рекомендуют считать любую змею ядовитой и соблюдать все меры предосторожности.

– Чаще всего встреча со змей – неожиданность, как для человека, так и для рептилии. В подобной ситуации может возникнуть паника со всеми ее проявлениями, включая крик, резкие движения. Есть и те, кто проявляет излишнюю храбрость, пытаясь поймать змею, потрогать палкой или рукой. Этого делать категорически нельзя! Определить ядовитый гад или нет, в условиях дефицита времени и грозящей опасности, достаточно сложно, — поделился начальник Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда Андрей Рузайкин.

Чтобы не стать жертвой рептилии, стоит помнить несколько простых правил. Змеи никогда не нападают без предупреждения. Если вы неожиданно заметили ползущую змею, замрите, дайте ей возможность уйти. Избегайте резких и пугающих движений. Нельзя, защищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. Также не следует, убегать от встретившейся змеи – возникает риск наступить на незамеченную другую.

Предельную осторожность нужно соблюдать при обращении с мертвой змеей. Случайный укол ядовитым зубом может привести к отравлению. Змеиный яд вырабатывается специальными железами, которые соединены с ядовитыми зубами.

Что делать, если всё же укуса рептилии избежать не удалось? Следует помнить, что кожа в области укуса приобретает красновато-синюшный оттенок. Через некоторое время возникают проявления шока: бледность кожных покровов, головокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, снижение давления. Возможна периодическая потеря сознания, иногда судороги.

Сразу после укуса необходимо обеспечить пострадавшему полный покой в горизонтальном положении. Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку и прикрепить листок, на котором указать время укуса.

Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте подвижность пострадавшего. Давайте пострадавшему больше пить жидкости. Усиленное водопотребление способствует выводу яда из организма. При этом важно помнить, что алкоголь затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.

Укус ядовитой змеи всегда чрезвычайно опасен, он может вызвать серьезное отравление или даже смерть. Если через 15–20 минут после укуса у человека нет боли и отека, не болит голова, нет чувства сухости во рту, отсутствует тошнота, не повышается температура тела, нормально работают все функциональные системы — значит яда в организме нет, но даже в этом случае пострадавшему следует обратиться за медицинской помощью, позвонив по телефону 112.