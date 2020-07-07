Благовещенские любители палёной резины испортили амфитеатр на набережной

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Вандалы на автомобилях испортили только недавно построенный амфитеатр на набережной Амура. Неизвестные решили «пожечь резину» и теперь почти вся поверхность исчерчена следами от шин, сообщает МП «ГСТК».



Сейчас рабочие удаляют следы с помощью пескоструйного аппарата. По словам специалистов, на работы уходит более пяти часов. Из-за особой шероховатой поверхности гранита один участок приходится обрабатывать несколько раз.

Участок с амфитеатром открыли после реконструкции в ноябре прошлого года.