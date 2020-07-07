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сегодня, 12:58 10

Благовещенские любители палёной резины испортили амфитеатр на набережной

Благовещенские любители палёной резины испортили амфитеатр на набережной
Фото: www.instagram.com/mkpgstk/

Вандалы на автомобилях испортили только недавно построенный амфитеатр на набережной Амура. Неизвестные решили «пожечь резину» и теперь почти вся поверхность исчерчена следами от шин, сообщает МП «ГСТК».

Сейчас рабочие удаляют следы с помощью пескоструйного аппарата. По словам специалистов, на работы уходит более пяти часов. Из-за особой шероховатой поверхности гранита один участок приходится обрабатывать несколько раз.

Участок с амфитеатром открыли после реконструкции в ноябре прошлого года.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    вандалов разбивших ледяные скульптуры осудили, скоро до и до этих доберутся. 5 часов работы персонала сколько стоит? Плюс техника, плюс порча имущества. Ущерб выше среднего-это судимость и срок!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Зря поубирали доты с набережной. Вандалов остановит только высшая мера

  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    А камер почему там нет?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Мотоциклиста вычислят по ближайшим камерам. В наше время даже если нет в данном месте камер, то они есть вокруг этого места. Потом так же будут сидеть извиняться, вот только тут уже на алкогольное опьянение не вариант оправдываться.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    1 час назад

    NikaK

    А камер почему там нет?



    И у меня такой же вопрос. Камеры стоят копейки, их уже на стадии строительства должны были установить. Экономят на малом....

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    есть там камеры , дело следствия затребовать материалы и учинить разбирательство

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    есть там камеры , дело следствия затребовать материалы и учинить разбирательство

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    1 час назад

    Поймать и отодрать!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    пусть мужики сегодня уберутся-и ничего за это им не будет

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Сознательный Гражданин

    Поймать и отодрать!



    Отодрать - совершить половой акт

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