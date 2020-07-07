Работодателям хотят запретить отслеживать место работы удаленных сотрудников

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Пандемия COVID-19 показала, что вопросы дистанционной работы в России урегулированы очень слабо, хотя понятие дистанционной работы и присутствует в Трудовом кодексе. По данным Росстата, в 2019 году из 67,1 миллиона занятых лишь 30 тысяч человек работали на основе трудового договора о выполнении работы на дому.

Кроме непосредственной дистанционной работы, предлагается такая форма, как комбинированная занятость. Такой режим включает работу на стационарном рабочем месте и дистанционно. Исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.

— Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствии надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается также, что дистанционные работники не могут трудиться круглосуточно и отвечать на звонки и письма работодателя в режиме 24/7. У них должно появиться право уйти в офлайн. А если сотрудник согласен быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать ему за сверхурочную работу.