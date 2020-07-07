В Приамурье стало меньше пожаров

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За шесть месяцев 2020 года в Амурской области произошло 3 196 пожаров. Это на 831 пожар меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной возгораний стала непотушенная сигарета. Также в антирейтинг входит неосторожное обращение с огнём и детская шалость, сообщает Амурское управление МЧС.

– Ущерб от пожаров составил более 123 миллионов рублей. Уменьшилось в текущем году и число погибших при пожаре людей. В 2019 за полугодие было 46 погибших, в этом – 43. Основной причиной пожаров с трагическими последствиями является неосторожное обращение с огнём при курении, по этой причине жизни лишились 26 человек, – рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Амурской области Сергей Чебыкин.

Значительная доля пожаров — 1624 — приходится на города и поселки городского типа, 538 из них зарегистрированы в Благовещенске. Среди основных причин возгораний лидирует неосторожное обращение с огнем – именно она зафиксирована в 1432 случаях, в том числе неосторожность при курении – 159 пожаров и детская шалость – 28.

224 пожара явились следствием нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов. По статистике, увеличилось число травмированных при пожарах амурчан. Если в 2019 были травмированы 26 человек, то за первое полугодие нынешнего года – 30 человек.

514 пожаров зарегистрировано в жилом секторе – это пожары в жилых домах и квартирах, надворных постройках и гаражах. В текущем году от огня пострадали 84 транспортных средства, это на 25,4 % больше, чем в минувшем году.

Подразделениями государственной противопожарной службы за шесть месяцев текущего года при пожарах спасены 85 человек и материальные ценности на сумму более 702 миллионов рублей.