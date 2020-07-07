В Госдуме предлагают штрафовать чиновников за оскорбление граждан

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Предлагается за оскорбление чиновнику ввести административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо установить дисквалификацию на срок до одного года. Повторное нарушение повлечёт штраф 100-150 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.

Ранее подобных ограничений для чиновников не было. Однако за последний год случаи хамства со стороны госслужащих стали известны и вызвали широкий общественный резонанс.

Предлагается также увеличить административные штрафы за оскорбление в целом. Максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - с 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - с 500 до 700 тысяч рублей.