Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:59 0

В Госдуме предлагают штрафовать чиновников за оскорбление граждан

В Госдуме предлагают штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фото: www.vox.com

Государственная дума рассмотрит законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, сообщают «Известия». Предложение ещё в мае внесли глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Предлагается за оскорбление чиновнику ввести административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, либо установить дисквалификацию на срок до одного года. Повторное нарушение повлечёт штраф 100-150 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет.

Ранее подобных ограничений для чиновников не было. Однако за последний год случаи хамства со стороны госслужащих стали известны и вызвали широкий общественный резонанс.

Предлагается также увеличить административные штрафы за оскорбление в целом. Максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц - с 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - с 500 до 700 тысяч рублей.

Просмотров всего: 75

#российская власть

распечатать

Прислать новости 8 914 594 66 25

Общество 20

Почти половина амурских избирателей проголосовали о поправках в Конституцию заранее
Общество 54

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приамурье составляет 29 %

Общество 32

Каждый десятый участник голосования по Конституции в Благовещенске может выиграть смартфон
Общество 12

В Благовещенск пришли 30 смартфонов, которые получат победители акции #идунапоправку28
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь