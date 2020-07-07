Врач рассказала о состоянии добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19

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Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад. Выписка добровольцев при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля.

У добровольцев отмечается проявление поствакцинальной реакции, однако, она считается незначительной. Покраснение кожи в месте инъекции, у кого-то головная боль, у кого-то повышение температуры, першение в горле, боли в суставах. Степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому вмешательства со стороны врачей не потребовалось, все реакции были купированы в течение суток.

"К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также не вызывают опасений ", - добавила Смолярчук.

Вакцина при условии эффективности и безопасности может быть использована не только в России, но и за рубежом. Её создали путем биотехнологического процесса, поэтому она не может вызвать заболевание при вакцинации, так как в организм человека не вводится сам вирус ни в живом, ни в инактивированном состоянии, подчеркнула эксперт.