Врач рассказала о состоянии добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19
В Сеченовском университете в Москве добровольцы испытывают на себе вакцину от коронавируса. Пациенты чувствуют себя хорошо, реакция на вакцину продержалась не более суток, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук, пишут РИА Новости.
Клинические испытания вакцины от COVID-19 стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Первой группе добровольцев вакцина была введена уже более трех недель назад, второй группе – чуть больше двух недель назад. Выписка добровольцев при условии хорошего самочувствия планируется 15 и 20 июля.
У добровольцев отмечается проявление поствакцинальной реакции, однако, она считается незначительной. Покраснение кожи в месте инъекции, у кого-то головная боль, у кого-то повышение температуры, першение в горле, боли в суставах. Степень выраженности этих реакций была минимальна, поэтому вмешательства со стороны врачей не потребовалось, все реакции были купированы в течение суток.
"К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме. Лабораторные показатели на сегодняшний день также не вызывают опасений ", - добавила Смолярчук.
Вакцина при условии эффективности и безопасности может быть использована не только в России, но и за рубежом. Её создали путем биотехнологического процесса, поэтому она не может вызвать заболевание при вакцинации, так как в организм человека не вводится сам вирус ни в живом, ни в инактивированном состоянии, подчеркнула эксперт.
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