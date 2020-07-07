Амурчане смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ

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С 23 по 27 июля в Амурской области планируют работать участники всероссийского автопробега «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2020». В Приамурье медики бесплатно и анонимно протестируют жителей Зеи, Свободного, Белогорска, Благовещенска и Тынды, сообщает пресс-служба амурского минздрава.

Исследование будет проходить в мобильных пунктах тестирования на ВИЧ. О вирусе иммунодефицита амурчанам расскажут опытные психологи, специалисты ответят на вопросы пациентов.

Пробег стартовал в Калининграде и Камчатке и пройдет в 45 регионах России. Амурская область участвует во Всероссийской акции второй раз. В 2018 году около полутора тысяч человек воспользовались возможностью тестирования в дни автопробега.