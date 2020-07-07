Амурские военные получили партию новейших автокранов
Амурским военным железнодорожникам поступила партия новейших автомобильных кранов КС-55729-7М. Машина грузоподъемностью в 32 тонны смонтирована на шасси автомобиля КамАЗ-63501 с колесной формулой 8x8, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор. Длина четырехсекционной стрелы достигает 31м.
Комплекс современных приборов и устройств обеспечивает безопасность работы новинки. Система включает ограничитель нагрузки и защиты крана при работе вблизи ЛЭП. Кроме этого параметры фиксируются на специальном приборе – аналоге «чёрного ящика». Также в машинах предусмотрено оборудование, которое позволяет проводить работы в темное время суток.
Новая техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать спецмашины во всех климатических условиях Дальнего Востока.
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