Амурские военные получили партию новейших автокранов

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Специальная конструкция крана обеспечивает работу без опор. Длина четырехсекционной стрелы достигает 31м.

Комплекс современных приборов и устройств обеспечивает безопасность работы новинки. Система включает ограничитель нагрузки и защиты крана при работе вблизи ЛЭП. Кроме этого параметры фиксируются на специальном приборе – аналоге «чёрного ящика». Также в машинах предусмотрено оборудование, которое позволяет проводить работы в темное время суток.

Новая техника по своим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги, используемые в гражданских целях в данной категории грузоподъемности. Диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать спецмашины во всех климатических условиях Дальнего Востока.