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сегодня, 11:06 1

Жителя села Среднебелое осудили за ДТП, в котором погиб 17-летний парень

Жителя села Среднебелое осудили за ДТП, в котором погиб 17-летний парень
Фото: pixabay.com

39-летний житель села Среднебелое признан виновным в ДТП со смертельным исходом. Суд назначил мужчине два с половиной года лишения свободы в колонии-поселении и лишил водительским прав на три года.

В судебном заседании был удовлетворен иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в один миллион рублей, а также иск страховой компании о возмещении средств, затраченных на лечение потерпевшего, сообщает прокуратура Амурской области.

Напомним, 30 декабря 2019 года в селе Среднебелое сбили 17-летнего парня. Осуждённый не снизил скорость, потерял контроль над автомобилем и наехал на пешехода. Пострадавшего доставили в Ивановскую больницу, где он несколько дней провел в коме и скончался 2 января. Виновника ДТП посадили под домашний арест. Позже выяснилось, что водитель имел противопоказания на управление автомобилем, но предоставлял все необходимые документы для получения водительского удостоверения.

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#ДТП #происшествия #суды

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Комментарии
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  • I77

    I77
    2 часа назад

    Убил парня и всего то 2,5 года, несправедливо. Хороший был парень, знали его...

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