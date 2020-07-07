Амурская область получит 22 миллиона на «коронавирусные» выплаты медикам

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В Бурятию на выплаты медикам направят более 6,5 миллиона рублей, Забайкалье получит свыше 86 миллионов рублей, Приморье - 85 миллионов рублей, Хабаровский край - 237,6 миллиона рублей. Сахалину выделено почти 13,7 миллиона рублей, Чукотке - около 15,8 миллиона рублей.

Напомним, из резервного фонда правительства России будет направлено около 7,5 миллиарда рублей на специальные выплаты медицинским работникам за июль. Врачи получают доплаты по 80 тысячч рублей, средний медицинский персонал - по 50 тысяч рублей, столько же - врачи скорых. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых выплачивают по 25 тысяч рублей.