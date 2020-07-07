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сегодня, 10:51 0

Амурская область получит 22 миллиона на «коронавирусные» выплаты медикам

Амурская область получит 22 миллиона на «коронавирусные» выплаты медикам
Фото: pixabay.com

Дальневосточные регионы получат около 460 миллионов рублей на июльские выплаты для медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Из этой суммы 22 миллиона получит Амурская область, пишет ТАСС.

В Бурятию на выплаты медикам направят более 6,5 миллиона рублей, Забайкалье получит свыше 86 миллионов рублей, Приморье - 85 миллионов рублей, Хабаровский край - 237,6 миллиона рублей. Сахалину выделено почти 13,7 миллиона рублей, Чукотке - около 15,8 миллиона рублей.

Напомним, из резервного фонда правительства России будет направлено около 7,5 миллиарда рублей на специальные выплаты медицинским работникам за июль. Врачи получают доплаты по 80 тысячч рублей, средний медицинский персонал - по 50 тысяч рублей, столько же - врачи скорых. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям скорых выплачивают по 25 тысяч рублей.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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