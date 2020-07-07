В России стартовал конкурс «атомный конкурс»

Фото: enginclub.ru

Во всех регионах РФ с 6 июля по 20 августа 2020 года пройдёт конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» и посвященный 75-летию атомной промышленности

Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию

Участникам конкурса предстоит в творческой форме продемонстрировать свои познания в области «мирного атома» – атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет. Для участия необходимо до 3.08.2020 г. снять видео на тему «Атом рядом», разместить его на сайте и заполнить анкету участника. Формат и длительность видео не ограничиваются. Победители конкурса от каждого региона, всего 85 человек, определяются открытым голосованием на сайте с 4.08.2020 г. по 14.08.2020. Они получают ценные призы. Участников творчески поддержат российские звезды музыки, кино, телевидения, а также блогеры.

Кроме того, экспертный совет конкурса до 20 августа выберет группу участников от каждой области, края или республики, которые могут получить возможность не только поехать в атомные города на празднование 75-летнего юбилея, но и поучаствовать в съемках документального фильма об атомной промышленности. Список победителей конкурса будет опубликован 20 августа на портале, посвященном 75-летнему юбилею атомной промышленности.

Проект станет частью юбилейных мероприятий, который реализует организационный комитет под председательством Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ, председателя Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко.

Подробную информацию правилах и сроках проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения можно узнать на сайте конкурса atomryadom.ru