В Тынде потушили нежилой дом

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Поздно вечером 6 июля спасатели получили сообщение о пожаре в городе Тында. Горел деревянный нежилой дом по улице Шахтоумской.

Первый боевой расчет прибыл к месту пожара через 6 минут. В тушении возгорания было задействовано 6 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательной части города Тында и отдельного пожарного поста.

Открытое горение удалось ликвидировать за 8 минут. Огонь повредил кровлю строения на площади около 40 квадратных метров. Причина пожара и виновник устанавливаются, сообщает МЧС России по Амурской области.