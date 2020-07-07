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сегодня, 11:40 0

Житель Белогорска получил срок за незаконный оборот наркотиков

Житель Белогорска получил срок за незаконный оборот наркотиков
Фото: CitySakh.ru

Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего жителя. Мужчина признан виновным по статье за приобретение, изготовление, хранение, без цели сбыта наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Судом было установлено, что в октябре прошлого года осужденный для личного употребления собрал более 14 кг верхушечных частей дикорастущей конопли. Из них мужчина приготовил наркотическое средство – масло канабиса, массой 55 граммов. Наркотик мужчина хранил у себя дома. Ко всему прочему, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, и имеет непогашенную судимость. Суд учел все обстоятельства уголовного дела и назначил виновному наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на три года и два месяца.

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#Белогорск #криминал #происшествия #суды

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