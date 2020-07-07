На Восточный поступает оборудование для стартового комплекса «Ангары»
В Амурскую область продолжает поступать оборудование ракет-носителей семейства «Ангара». Накануне прибыла первая партия баллонов для системы обеспечения ракеты «Ангара-А5» сжатыми газами, сообщает «Роскосмос».
Массивные баллоны массой более 4 тонн и длиной свыше 6 метров будут монтироваться в стартовом и централизованном сооружениях, а также на техническом комплексе в энергоблоке. Они предназначены для приема, хранения и выдачи воздуха, азота и гелия.
Напомним, ранее сообщалось, что в середине июля этого года ожидается отгрузка на Восточный пускового стола космического ракетного комплекса. Крупногабаритные детали будут доставлены на космодром по Северному морскому пути. Стартовав в Северодвинске, пусковой стол массой более 2 000 тонн последует через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря и войдет в порт «Советская гавань». Там многотонную конструкцию перегрузят на баржу и по рекам Амур и Зея доставят на Восточный. Планируется, что стартовый комплекс доберется до космодрома к первым числам сентября 2020 года.
Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с российского гражданского космодрома Восточный намечен на 2023 год.
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