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сегодня, 09:47 2

В Приамурье следователя по расследованию экономических преступлений будут судить за взятку

В Приамурье следователя по расследованию экономических преступлений будут судить за взятку
Фото: saratov24.tv

В Бурейском районе перед судом предстанет бывший сотрудник органов внутренних дел по обвинению в совершении коррупционных преступлений. По версии следствия, в 2018 году старший следователь отделения по расследованию экономических преступлений следственного отдела МО МВД России «Бурейский», получил взятку от местного жителя.

Амурчанин продал следователю автомобиль по заниженной цене. Разница с рыночной стоимостью составила 174 тысячи рублей. Кроме этого, сотрудник органов внутренних дел получил от продавца рассрочку по оплате на неопределённый период.

За это вознаграждение подследственный вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, сфальсифицировал доказательства по уголовному делу и привлек к ответственности невиновное лицо.

Преступление выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ.

Обвиняемый был уволен со службы в органах внутренних дел. На период предварительного следствия он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Тем временем, взяткодателя По делу о незаконном обороте наркотиков к уголовной ответственности привлечен местный житель, действительно совершивший преступление. Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    43 минуты назад

    как всё там прогнило, страшное место. И дело об убийстве главы города так и не хотят расследовать. А выкорчевать этот беспредел некому.

  • Нур

    Нур
    38 минут назад

    alex 3

    как всё там прогнило, страшное место. И дело об убийстве главы города так и не хотят расследовать. А выкорчевать этот беспредел некому.



    Систему не сломать, скорее она людей ломает...Везде так

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