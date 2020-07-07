В Приамурье от COVID-19 скончались ещё трое человек

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В Амурской области количество скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 16 человек. С нарастающим итогом в регионе выявлено 1 889 случаев COVID-2019, 813 из них завершились выздоровлением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Заболевшие – жители Благовещенска (811 человек), Благовещенского района (50 человек), Белогорска (46 человек), Белогорского района (2 человека), Тынды (148 человек), Тындинского района (15 человек), Зеи (10 человек), Шимановска (51 человек), Шимановского района (11 человек), Свободного (428 человек), Свободненского района (1 человек), Прогресс (15 человек), Райчихинск (28 человек), Магдагачинского района (49 человек), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (22 человека), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (45 человек), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (36 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (54 человека), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (23 человека), Архаринского района (2 человека), Октябрьского района (7 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 2 574 человека. На изоляции по месту жительства находится 2559 человек, в изоляторах – 15.