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В Приамурье от COVID-19 скончались ещё трое человек

В Приамурье от COVID-19 скончались ещё трое человек
Фото: tass.ru

В Амурской области количество скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 16 человек. С нарастающим итогом в регионе выявлено 1 889 случаев COVID-2019, 813 из них завершились выздоровлением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Заболевшие – жители Благовещенска (811 человек), Благовещенского района (50 человек), Белогорска (46 человек), Белогорского района (2 человека), Тынды (148 человек), Тындинского района (15 человек), Зеи (10 человек), Шимановска (51 человек), Шимановского района (11 человек), Свободного (428 человек), Свободненского района (1 человек), Прогресс (15 человек), Райчихинск (28 человек), Магдагачинского района (49 человек), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (22 человека), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (45 человек), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (36 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (54 человека), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (23 человека), Архаринского района (2 человека), Октябрьского района (7 человек).

Общее количество контактных лиц с заболевшими – 2 574 человека. На изоляции по месту жительства находится 2559 человек, в изоляторах – 15.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    22 минуты назад

    в Приамурье умерло еще 3 человека, продолжайте: утонуло сколько? в дтп погибло.... своей смертью сколько. робот выпускает новости по программе? где эти люди жили район хотя бы ... может они из Хаб. Приамурье оно такое.

  • Егаист

    Егаист
    16 минут назад

    Просто тупой подсчет.....ни о чем

  • ay

    ay
    6 минут назад

    inoy

    в Приамурье умерло еще 3 человека, продолжайте: утонуло сколько? в дтп погибло.... своей смертью сколько. робот выпускает новости по программе? где эти люди жили район хотя бы ... может они из Хаб. Приамурье оно такое.



    Действительно. Приамурье-то очень больше. Несколько субъектов РФ охватывает. Да только АИ за Пояркову и Сковородину лутьше "топить" будет.

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