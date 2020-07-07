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В Белогорске спасли пьяного мужчину, переплывшего реку Томь

В Белогорске спасли пьяного мужчину, переплывшего реку Томь
Фото: belogorck.ru

Сотрудники белогорского управления ГО и ЧС спасли пьяного мужчину. Нетрезвый гражданин переплыл на правый берег реки Томь и не мог понять, как он туда попал, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

– Инцидент произошел 2 июля. Мужчина, на вид около 40 лет, в сильном алкогольном опьянении переплыл на правый берег Томи, в районе Горпищекомбината, за горпарком. На некоторое время уснул. А когда проснулся, его охватила паническая атака, он полностью был дезориентирован. Мужчина кричал, не мог выйти к жилому массиву. По нему было видно, что он сильно напуган, не понимал где находится, – рассказал начальник управления ГО и ЧС Иван Пивкин.

Очевидцы позвонили на единый номер диспетчерской службы 112 и сообщили о происходящем. На место происшествия выехала бригада спасателей и сотрудники полиции Белогорска.

Спасатели перевезли его на левобережье на плавсредстве, но после того, как он вышел на берег, успел сказать только «Спасибо». При виде сотрудников полиции убежал.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    17 минут назад

    Белогорск-спортивный!

  • Артемij

    Артемij
    17 минут назад

    Эта Томь по колено

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    Артемij

    Томь по колено



    Да это ж просто песня какая-то. 1996 года.

  • ay

    ay
    3 минуты назад

    Демидыч

    Белогорск-спортивный!



    Чел по "синьке" залез в воду, а потом тупо инстинкт самосохранения у него сработал и алкаш грёб. Пока не выгреб. На том берегу.

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