В Белогорске спасли пьяного мужчину, переплывшего реку Томь

Фото: belogorck.ru

Сотрудники белогорского управления ГО и ЧС спасли пьяного мужчину. Нетрезвый гражданин переплыл на правый берег реки Томь и не мог понять, как он туда попал, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

– Инцидент произошел 2 июля. Мужчина, на вид около 40 лет, в сильном алкогольном опьянении переплыл на правый берег Томи, в районе Горпищекомбината, за горпарком. На некоторое время уснул. А когда проснулся, его охватила паническая атака, он полностью был дезориентирован. Мужчина кричал, не мог выйти к жилому массиву. По нему было видно, что он сильно напуган, не понимал где находится, – рассказал начальник управления ГО и ЧС Иван Пивкин.

Очевидцы позвонили на единый номер диспетчерской службы 112 и сообщили о происходящем. На место происшествия выехала бригада спасателей и сотрудники полиции Белогорска.

Спасатели перевезли его на левобережье на плавсредстве, но после того, как он вышел на берег, успел сказать только «Спасибо». При виде сотрудников полиции убежал.