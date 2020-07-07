Выбор читателей за 6 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 6 июля.

Накануне в Благовещенске, в одном из гаражных массивов мужчину придавило автомобилем. Пенсионер решил самостоятельно поменять масло, забрался под авто, а оно случайно наклонилось в одну сторону, прижав его к земле, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Сегодня в первой половине дня по улице Волошина загорелось кафе. Сообщение о пожаре поступило в 11:16, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Летом число опасных природных аномалий возникает в пять-десять раз больше, чем зимой. Это связано с процессами, так называемой взрывной конвекцией. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА «Новости».

В городе Белогорск накануне произошла коммунальная авария. 5 июля на перекрёстке ул. Гагарина – Кирова около 16:00 из ливневок хлынула вода.