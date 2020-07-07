Астрологический прогноз на 7 июля

Восход Солнца: 04:28

Заход Солнца: 20:41

Солнце в Раке.

Овен. В этот день вы сможете максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности. Возможны встречи с друзьями, на которых вы будете блистать остроумием и красноречием. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех, вот только не беритесь за то, что требует большого приложения физических сил. Звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья. По возможности проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, в гостях у друзей, среди родственников. Материальное благополучие, к которому вы стремитесь, сегодня буквально свалится вам на голову!

Телец. Вероятно, сегодня женщины-Козероги будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение, однако скорее всего партнер не будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Мужчинам-Козерогам звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Хороший день для путешествий, пеших прогулок, физических упражнений. Сегодня Водолеи подвержены обострению своих хронических зависимостей, корни которых следует поискать в прошлом. Может возникнуть тема долга, компенсации, несбывшейся мечты.

Близнецы. Чтобы получить в свой адрес доброту и щедрость, нужно научиться делиться всем этим с людьми. Вам следует прислушаться к этому совету и внутренне измениться. Неблагоприятное расположение планет может отрицательно сказаться на служебном положении или на прогрессе в сфере профессиональной деятельности. Может случиться так, что вы станете объектом злых насмешек недоброжелателей или попадете в зависимость от постороннего влияния. Постарайтесь не концентрировать внимание на собственных переживаниях — отвага и стойкость помогут отвоевать утраченные позиции.

Рак. Ложное известие, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. Отложите намеченное дело — кто-то пытается устроить вам ловушку. День пробуждения и преобразования психическойэнергии. В первой половине дня ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Однако во второй половине дня обратитевнимание на ваше здоровье или здоровье близких: возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Проведите этот день дома в тесном семейном кругу или среди близких друзей.

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Лев. Критический день. Существует возможность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения. Вероятно, что вы переоцениваете свои силы и возможности, - они не безмерны. Будьте внимательны к своим любимым. Не исключены разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений. Жизненный потенциал на высоком уровне. ОдинокиеСтрельцы могут привлечь к себе пристальное внимание особ противоположного пола из знаков Рыб или Тельца, однако знакомство скорее всего окончитсяссорой или взаимным раздражением.

Дева. Весы столкнутся с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Реакция на случившееся способна усугубить ситуацию. Возможно, вам придется временно отступить. Стремление к личной свободе может серьезно повлиять на семейные отношения. Неблагоприятный день. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний или стремления восстановить справедливость вы не сможете достигнуть задуманной цели. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно к качеству питания.

Весы. Забота о себе является для вас сейчас самым важным приоритетом, позвоните семейному врачу, если возникли плохие ощущения, не оттягивайте это! Представители вашего знака могут увлечься чем-то одним настолько, что не заметят, как и день прошел. Вам следует быть внимательными и аккуратными, потому что их могут подстерегать опасности.

Скорпион. Сегодня вероятны серьезные перемены в личнойжизни. Чувство ответственности за себя и близких людей приведет к успеху.Будьте решительны: не следует злоупотреблять терпением судьбы - оно не беспредельно. Данный период благоприятен для любых начинаний, будь то новый проект или хобби. Принимая решения, вы не должны сомневаться в своей правоте.

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Стрелец. Хороший день для приобретения знаний и опыта, построения планов и новых знакомств. Исключите агрессию в отношениях и навязывание своих взглядов друзьям и родственникам. День активного отдыха и пробуждения внутренних духовных сил. Может случиться так, что сегодня вас ждет увлекательное путешествие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений.Можете не беспокоиться ни о чем, так как все приключения, которые вас ожидают, закончатся благополучно.

Козерог. Не ждите, что кто-то даст оценку вашим действиям, просто продолжайте делать то, что чувствуете и скоро сможете увидеть положительный результат. Звезды обещают начало благоприятного периодадля новых дел, осуществления планов, проведения встреч. Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе.

Водолей. День неблагоприятный для финансовой деятельности, для любых активных действий и дел, требующих немедленного решения. Существует вероятность некоторого ухудшения финансового положения. Возможны разногласия с начальством, хотя вы усердны в работе более, чем обычно. Не исключены неприятности со здоровьем. День перемен, который покажет вам, насколько в этом месяце изменится ваше положение во всех сферах жизни. Не теряйте даже малейшей возможности для реализации своих планов, многое удастся решить именно сейчас. Не ждите помощи, полностью положитесь на свои знания, интуицию и трезвый расчет.

Рыбы. Помните, что идеальных людей не бывает, и даже если ваш партнер допустил ошибку, вы обязаны его поддержать. Весы вплоть до вечера могут следовать своим привычкам, увлечениям и прихотям. Но не стоит в этом усердствовать, иначе к концу дня окажется, что вам чего-то не хватает, например, средств.

Астролог: Вальдемар Небоходцев